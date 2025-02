Land van Cuijk in de fout met bezorging aanslagbiljetten

Inmiddels heeft iedereen het juiste biljet ontvangen. „Heb je meerdere aanslagen gekregen? Stuur de extra exemplaren dan gratis terug naar de afzender. Zo voorkom je dat deze gegevens bij de verkeerde persoon terechtkomen”, wordt verzocht.

Land van Cuijk heeft de fout, zoals het hoort, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege een mogelijk datalek. Sommige inwoners hebben immers aanslagen van anderen in de bus gekregen. Naar alle betrokken inwoners is een brief gestuurd.

De gemeente acht het risico laag dat iemand met de ontvangen gegevens identiteitsfraude kan plegen. Zo is bijvoorbeeld niet het volledige bsn-nummer zichtbaar.