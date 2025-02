Schoof verzekert Zelensky opnieuw van Nederlandse steun Oekraïne

Faber deed deze uitspraak vrijdag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Zij werd volgens ingewijden direct terechtgewezen door defensieminister Ruben Brekelmans (VVD). Na afloop van de kabinetsvergadering nam zij haar woorden terug. In een bericht op X sprak zij achteraf van „een misverstand” dat zij zei te betreuren. Schoof benadrukte tijdens zijn wekelijkse persconferentie „dat Zelensky een verkozen president is”.

Schoof heeft in zijn gesprek met Zelensky benadrukt dat zowel Oekraïne als Europa betrokken moet worden bij de vredesonderhandelingen die de Amerikaanse regering in gang wil zetten. „Een bestand zonder Oekraïne en Europa aan tafel is geen optie.” Ook is het volgens de premier zaak dat Oekraïne „vanuit de sterkste positie” aan eventuele onderhandelingen kan beginnen.