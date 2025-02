Elon Musk herhaalt steun voor AfD

De rijkste persoon ter wereld is een vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump en staat al langer bekend als steunpilaar van de AfD, die in de Duitse politiek omstreden is. Hij verscheen onder meer via videoverbinding op een campagnebijeenkomst van de partij en heeft bondskanselier Olaf Scholz uitgemaakt voor idioot. De sociaaldemocratische regeringschef heeft er geen geheim van gemaakt zich te ergeren aan uitspraken van de miljardair.

Musk is niet de enige bekende Amerikaan die de aandacht trok tijdens de verkiezingscampagne. Zo had AfD-topkandidaat Alice Weidel onlangs een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die zei in München dat er in democratische landen geen ruimte moet zijn voor „firewalls”, waarmee hij leek te doelen op de uitsluiting van de AfD door gevestigde partijen.

Weidel zei de „duidelijke taal” van Vance te waarderen, maar andere politieke kopstukken reageerden geërgerd op de Amerikaanse bemoeienis met hun verkiezing. „Ik laat me door geen enkele Amerikaanse vicepresident voorschrijven met wie ik hier in Duitsland mag praten”, aldus de conservatieve oppositieleider Friedrich Merz, wiens blok van CDU/CSU de peilingen aanvoert.