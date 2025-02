Woongebouw in Potsdam ontruimd na arrestatie om aanslagplan

De verdachte werd gearresteerd op een vliegveld toen hij probeerde het land te verlaten. Het zou gaan om een 18-jarige man met de Russische nationaliteit. Hij wilde zich volgens bronnen van dpa kennelijk aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat.

De Rus woonde naar verluidt in Potsdam, een stad naast Berlijn. De politie heeft niet bevestigd of de inval in die stad ook in zijn woning was. De autoriteiten treffen voorbereidingen om het vermoedelijke explosief onschadelijk te maken.