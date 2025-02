Arbeidsinspectie komt met label voor veilig werken met rolsteiger

Vallen van hoogte is met 52 procent het meest voorkomende ongeluk in de bouw, constateerde de Arbeidsinspectie al in haar monitor over 2023. Ook met rolsteigers gebeuren ongevallen, soms met een ziekenhuisopname of blijvend letsel tot gevolg, gemiddeld ruim twintig keer per jaar. Veel schilders, timmerlieden en onder meer ook zonnepanelenbedrijven gebruiken de verrijdbare steigers. Het kan fout gaan als de handleiding niet wordt gevolgd, verkeerd materiaal wordt gebruikt of de steiger niet stabiel staat. Verder komt het voor dat omstanders worden geraakt door spullen die eraf vallen.

De labels zijn bedoeld om zoveel mogelijk mensen die de steigers gebruiken te bereiken. Een rood label gaat vergezeld van een tekst met de opgemerkte gebreken. Met een groen label krijgt de gebruiker een compliment.

Stephan van Puffelen, projectleider goed werkgeverschap bij de Arbeidsinspectie: „Wat je nog vaak hoort, is dat iemand die met rolsteigers werkt tegen ons zegt: dat gebeurt mij niet, ik ben er nog nooit vanaf gevallen. Dan is mijn reactie: precies, daarom zit jij er nog, maar degene die wél is gevallen, werkt niet meer.”