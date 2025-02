Voor de 28e winter op rij geen Elfstedentocht

Hoewel het deze winter met 3,9 graden iets kouder is dan gemiddeld, terwijl het kwik normaal gesproken 4,2 graden aangeeft, heeft dat niet per se tot meer schaatspret geleid. Het bleef dit jaar beperkt tot wat opgespoten ijsbanen en op een enkele plaats een ondergelopen weiland.

Of het er ooit nog van gaat komen, is de vraag. Volgens Weeronline is voor een goede ijsvloer, een lange periode van vorst noodzakelijk. Belangrijke weersomstandigheden voor ijs dat dik genoeg is, zijn onder meer wind en voldoende sneeuwval. Door de klimaatverandering wordt de kans op dergelijke winters steeds kleiner, stelt het weerbureau.

Met de huidige opwarming van de aarde, waarbij de wintertemperatuur sinds 1960 met 2 graden is gestegen, is de kans op de tocht geslonken tot één keer in de twaalf jaar. In het geval dat in 2050 de opwarming tot 2 graden beperkt blijft, neemt de kans op een Elfstedentocht af tot eens in de twintig jaar.