Cgk Enschede 125 jaar, doopsgezinde kerk Apeldoorn in de verkoop – en ander plaatselijk kerknieuws

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Enschede bestaat 125 jaar. Ze wil dat op verschillende manieren vieren. Zondag wordt in de Renatakerk van de cgk Enschede-Oost een feestelijke eredienst gehouden. Oud-predikant ds. J.J. Lof zal preken over de tekst waarmee de eerste kerkenraadsleden op 18 februari 1900 in hun ambt bevestigd werden, 1 Korinthe 3:10 en volgende.

Nieuws in beeld De christelijke gereformeerde kerk in Enschede (Renatakerk) bestaat in 2025 125 jaar. Interieur van de Renatakerk. beeld cgk Enschede De kansel. beeld cgk De Renatakerk. beeld cgk Enschede

De gemeente begon met enkele gezinnen in Enschede die vanaf circa 1860 op zondag thuis preken lazen. De eerste kerkdiensten hadden plaats in het gebouw van de Melkinrichting aan de Molenstraat. Kort na de instituering werd een kerk aan de Ledeboerstraat gebouwd, waar tot 1930 werd gekerkt. In dat jaar verhuisde de gemeente naar een nieuwe kerk aan de Borneostraat, die bij een bombardement in 1944 werd verwoest. De Renatakerk aan de Brinkstraat is sinds 1953 in gebruik. Ze heeft een karakteristieke achthoekige vorm, net als de molen die er vroeger stond. In de loop der jaren zijn aan de kerk diverse aanbouwen toegevoegd, waaronder vergaderzalen, een corridor en een consistoriekamer.

De jubileumdienst in de Renatakerk wordt gezamenlijk belegd met de cgk Enschede-West, de Maranathakerk. Deze gemeente werd in 1954 gevormd, omdat de nieuwe Renatakerk alweer te klein was geworden voor het aantal kerkgangers en de gemeente daarom werd opgedeeld. De Renatakerk telt 228 leden, de Maranathakerk 285. Binnenkort overlegt een gezamenlijke commissie over verdere jubileumactiviteiten.

Dekens Grijpskerk

De Dorpskerk in Grijpskerk, eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken, heeft 50 warme designdekens ontvangen, die voor het project ”Warme Groninger Kerken” zijn gemaakt van hergebruikt textiel en natuurlijke schapenwol. Patty Wageman, directeur van Groninger Kerken, overhandigde ze onlangs voorafgaand aan een concert.

De dekens zijn ontworpen voor kerken om bezoekers warm te houden tijdens koude dagen zonder daarvoor de kachels flink op te hoeven stoken. Inwoners van Grijpskerk en andere vrijwilligers vervaardigden ze in workshops. De overige 950 dekens van het project worden professioneel geproduceerd en verdeeld onder de andere negentien projectkerken om ze te verkopen of te verhuren aan bezoekers van evenementen.

Het project wil de aandacht vestigen op twee feiten: schapenwol wordt vaak verbrand omdat er weinig vraag is naar de verwerking ervan en kringloopwinkels worden overspoeld met textiel waarvan slechts een klein deel hergebruikt kan worden. Tegelijkertijd wilden de initiatiefnemers laten zien welke creatieve mogelijkheden er zijn met deze materialen.

De Dorpskerk in Grijpskerk wordt gebruikt voor concerten en andere culturele activiteiten, niet meer voor erediensten.

Doopsgezind Apeldoorn

De doopsgezinde kerk aan de Paslaan in Apeldoorn gaat in de verkoop. Vergrijzing van de doopsgezinde gemeente is de reden. Dat meldt dagblad De Stentor.

De zondagse vieringen, tweemaal per maand, worden doorgaans door minder dan vijftien personen bezocht. De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers ligt rond de 75 jaar. Er zijn nog slechts twee bestuursleden, beiden 80-plussers, voor wie het beheer van het gebouw te veel wordt. De doopsgezinden hebben daarom besloten de kerk te sluiten. Per 1 juli stoppen niet alleen de vieringen, maar ook de mannen- en vrouwenkring, de wekelijkse gezamenlijke maaltijd en het oecumenische leerhuis, waar theologische en filosofische boeken worden besproken. De kerksluiting betekent niet het einde van de doopsgezinde gemeenschap. Ze oriënteert zich nu op onderdak in een ander kerkgebouw in Apeldoorn.

De kerk, een gemeentelijk monument, werd in 1930 in gebruik genomen. Na een brand in 1988 werd het gebouw gerenoveerd.