Twee Israëlische gijzelaars vrijgelaten in Gazastrook

De twee vrijgelaten gijzelaars zijn volgens Israëlische media Avera Mengistu en Tal Shoham. Mengistu zit al sinds 2014 vast in de Gazastrook, Shoham zou eind 2023 zijn ontvoerd. Ze werden in Rafah getoond op een podium en vertrokken daarna in voertuigen van de hulporganisatie.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat drie gijzelaars vrij zouden komen. Hamas verhoogde dat later naar zes. Het is naar verwachting de laatste groep levende gijzelaars die wordt vrijgelaten tijdens de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas.

In de Gazastrook zitten nog tientallen gijzelaars vast. Palestijnse terreurgroepen als Hamas en Islamitische Jihad ontvoerden ongeveer 250 mensen toen ze op 7 oktober 2023 een bloedige aanval uitvoerden op Israël. Twee van de gijzelaars die zaterdag moesten vrijkomen, zitten al veel langer vast. Het gaat naast Mengistu ook om Hisham Al-Sayed. Beide mannen zouden ongeveer tien jaar geleden zelf naar de Gazastrook zijn gegaan en daar gevangen zijn genomen.

Het staakt-het-vuren is sinds vorige maand van kracht en moet uit meerdere fases bestaan. Er is nu nog sprake van een eerste fase van 42 dagen. In die periode wordt niet meer gevochten en worden stapsgewijs gijzelaars geruild voor gevangenen.

Hamas zei zaterdag klaar te zijn voor de tweede fase van het bestand. De groep stuurt aan op een permanente wapenstilstand en een volledige terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza. De bijzonderheden moeten nog worden uitgewerkt in onderhandelingen.

Het staakt-het-vuren kwam de afgelopen tijd herhaaldelijk onder druk te staan. Zo ontstond afgelopen week onrust toen Israël aangaf dat een door Hamas teruggegeven lichaam van de verkeerde persoon was. Israël ontving later alsnog de stoffelijke resten van gijzelaar Shiri Bibas.