Lichaam van Shiri Bibas geïdentificeerd • Hamas „klaar voor tweede fase”

Het lichaam van de Israëlische gijzelaar Shiri Bibas is geïdentificeerd, meldt het Israëlische leger zaterdagochtend. Volgens het bericht op de legerradio is uit forensisch onderzoek, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag werd uitgevoerd, gebleken dat Bibas waarschijnlijk samen met haar kinderen in gevangenschap om het leven is gebracht.

„Shiri Bibas werd op 7 oktober uit haar huis ontvoerd en in gevangenschap in Gaza gedood”, schreef de kibboets Nir Oz al in een verklaring vlak voordat de officiële bevestiging van de identificatie door het leger kwam.

Het stoffelijk overschot van Bibas had eigenlijk donderdag al naar Israël moeten terugkeren, samen met dat van haar kinderen Kfir en Ariel Bibas. Maar het lichaam dat Hamas toen via het Rode Kruis aan Israël overdroeg bleek van een andere, onbekende vrouw uit Gaza. Hamas gaf later toe dat er mogelijk sprake was van een fout. De identiteitsverwisseling leidde tot grote ophef in Israël.

Vrijdag bevestigde het Rode Kruis dat het een nieuw stoffelijk overschot van Hamas had ontvangen en dat aan Israël had overgedragen. Dit nieuwe lichaam werd vervolgens naar een forensisch instituut gebracht ter identificatie.

„Kibboets Nir Oz bevestigt met diepe pijn en verdriet de moord op Shiri Bibas, die op 7 oktober uit haar huis werd ontvoerd en in gevangenschap in Gaza werd gedood”, stelt de kibboets in een verklaring. Zij voegt eraan toe dat Bibas „in het land van Israël te rusten zal worden gelegd naast haar twee jonge zonen”.