Hooggerechtshof VS blokkeert tijdelijk ontslag waakhondchef

Het was voor het eerst sinds de inauguratie van Trump dat het Hooggerechtshof, met daarin een meerderheid van rechters die hem in principe gunstig gezind lijkt, een uitspraak deed over de politieke beslissingen van de nieuwe president.

Een lagere rechter stelde eerder dat Dellinger zijn baan in ieder geval tot 26 februari moet behouden. Het Hooggerechtshof weigerde dat gerechtelijke bevel vrijdag op te heffen en stelde dat het van kracht kan blijven totdat het woensdag afloopt. Die dag zal de rechter een hoorzitting houden om te bekijken welke stappen er verder genomen moeten worden.