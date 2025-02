Australië: geen bevredigende verklaring voor Chinese waarschuwing

Australië en bondgenoot Nieuw-Zeeland houden drie Chinese marineschepen - een fregat, een kruiser en een bevoorradingstanker - in de gaten sinds zij ruim een week geleden in internationale wateren voor de kust van Australië werden gesignaleerd.

De Chinese schepen gaven tijdens een oefening een verbale waarschuwing af via de radio, zonder voorafgaande kennisgeving aan Australië. Commerciële vliegtuigen die over de Tasmanzee tussen Australië en Nieuw-Zeeland vlogen pikten de waarschuwing op. „Dat was natuurlijk verontrustend”, aldus de Australische defensieminister Richard Marles.

De oefening is volgens het Australische ministerie van Defensie inmiddels voorbij. Er zou geen daadwerkelijk „wapenvuur zijn gehoord of gezien”.

Australië verweet China vorige week „onveilig” militair gedrag. Zij deed dat nadat een Chinees gevechtsvliegtuig volgens de Australiërs een vuurpijl afschoot in de buurt van een patrouillerend Australisch militair vliegtuig boven de Zuid-Chinese Zee.