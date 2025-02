Trump vervangt hoogste Amerikaanse generaal vroegtijdig

De Joint Chiefs of Staff is een militair adviesorgaan van de Amerikaanse federale overheid en bestaat uit de hoogste militaire leiders in het land. Brown was pas de tweede zwarte voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, na Colin Powell, die de functie van 1989 tot 1993 bekleedde.

De nieuwe minister van Defensie, Pete Hegseth, betwijfelde volgens nieuwszender ABC eerder in een van zijn boeken of Brown zijn topfunctie wel verdiende. Hij zou volgens Hegseth van zijn huidskleur „zijn belangrijkste visitekaartje” hebben gemaakt.

Trump bedankte Brown in een bericht op zijn Truth Social-platform voor „zijn meer dan 40 jaren dienstbaarheid aan ons land”. Hij stelde in het bericht ook dat hij „vereerd is om aan te kondigen dat ik luitenant-generaal bij de luchtmacht Dan ‘Razin’ Caine nomineer als de volgende voorzitter van de Joint Chiefs of Staff”.

Trump kondigde eveneens aan dat hij ook militairen op vijf andere hoge posities in het Amerikaanse leger wil vervangen. Eerder al werden grote ontslagrondes aangekondigd in het civiele personeelsbestand van het Amerikaanse ministerie van Defensie.