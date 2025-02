AP stapt naar rechter om ontzegging toegang tot Oval Office

In de aanklacht, die is ingediend bij een federale rechtbank in Washington D.C., zegt AP dat het weigeren van de toegang in strijd is met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat garandeert de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

„De pers en alle mensen in de Verenigde Staten hebben het recht om hun eigen woorden te kiezen en dienen daarvoor niet te worden bestraft door de overheid”, staat in de aanklacht.

Het Witte Huis ontzegde AP-journalisten de toegang, omdat het persbureau weigerde mee te gaan in de door Trump afgekondigde naamsverandering van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. AP zegt die wijziging in zijn stukken niet door te voeren, omdat de Golf van Mexico al meer dan 400 jaar zo wordt genoemd en zijn stijlgids verslaggevers voorschrijft namen en aanduidingen te gebruiken die gemakkelijk herkenbaar zijn voor een wereldwijd publiek.