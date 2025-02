Pentagon: civiel personeelsbestand zal 5 tot 8 procent krimpen

Ook zal er geen nieuw personeel worden aangenomen terwijl een verdere analyse van het personeelsbestand plaatsvindt, liet Darin Selnick weten. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen het Pentagon.

Minister van Defensie Pete Hegseth plaatste donderdag al een video op X waarin hij stelt te willen bijdragen aan het streven van de Amerikaanse president Donald Trump om het aantal mensen dat in dienst is van de Amerikaanse overheid terug te dringen. „Het is gewoon niet in het algemeen belang mensen in dienst te houden van wie de bijdrage niet essentieel is voor onze missies.”

Het Pentagon heeft ongeveer 950.000 civiele werknemers in dienst. Een krimp van het personeelsbestand met 8 procent zou neerkomen op het ontslag van circa 76.000 mensen.