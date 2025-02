Trump: Zelensky en Poetin moeten samenkomen

„Ik denk dat president Poetin en president Zelensky samen moeten komen. Want weet je wat? We willen stoppen met het doden van miljoenen mensen,” vertelde Trump aan verslaggevers in het Witte Huis.

Trump heeft eerder laten weten met Rusland over mogelijke vrede te willen praten, maar vooralsnog weinig te voelen voor inbreng vanuit Oekraïne of Europa. Ook viel Trump Zelensky aan op zijn democratische mandaat als president en zei de Amerikaanse president dat Oekraïne de oorlog is begonnen.