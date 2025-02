Coenradie reageert op Fabers woorden over Zelensky: ongemakkelijk

Binnenland

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) vindt het „heel ongemakkelijk” dat asielminister Marjolein Faber over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat hij niet democratisch gekozen is. Faber heeft achteraf toegegeven dat ze fout zat. Coenradie en Faber zitten beiden in het kabinet namens de PVV.