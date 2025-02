Yeşilgöz vindt uitspraken Faber over Zelensky verontrustend

Faber sprak die woorden vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad tegen verslaggever Jaïr Ferwerda, die hier vrijdagavond beelden van uitzendt in de talkshow Renze. Ze verontschuldigde zich voor haar uitspraak nadat ze hier achter de schermen over was berispt door VVD-minister Ruben Brekelmans (Defensie).

„Dit soort onzin is niet acceptabel”, vindt Yeşilgöz.

Ook uit de oppositie klinkt kritiek naar aanleiding van de uitspraken van Faber. „Hoelang blijft het voor VVD en NSC acceptabel dat zij in het kabinet zit?”, vraagt Rob Jetten van D66 zich af. Leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA hoort „de leugens van Poetin uit de mond van een Nederlandse minister”.