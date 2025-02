Door de Staat gegijzelde zakenman Paarlberg wil uit de gevangenis

De 68-jarige Paarlberg wordt sinds 8 januari gegijzeld omdat hij nog 15 miljoen euro aan de Staat moet betalen. Maar hij heeft ernstige gezondheidsklachten die „verergeren door insluiting, waardoor het risico op overlijden groot wordt”, aldus de advocaat. Zij spreekt van een „levensbedreigende situatie”. Paarlberg zou onder meer een aneurysma hebben en een „extreem hoge” bloeddruk. De voormalige vastgoedmakelaar uit Maarssen mag een jaar worden gegijzeld om hem ertoe te bewegen de „eerder opgelegde ontnemingsmaatregel volledig te betalen”, zo meldde het OM onlangs.

In 2019 besliste de Hoge Raad dat Paarlberg definitief 24 miljoen euro moest betalen aan de Staat voor het witwassen van miljoenen die Willem Holleeder van de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra had afgeperst. Paarlberg werd in 2012 veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen, oplichting en belastingfraude.

In 2014 mocht Paarlberg om gezondheidsredenen ook al een gerechtelijke procedure thuis afwachten. „De gezondheidsproblemen van toen zijn er nu nog steeds”, aldus zijn advocaat. Destijds zat hij vast in Frankrijk in afwachting van overbrenging naar Nederland en het daar uitzitten van zijn celstraf.