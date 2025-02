Politie heeft verdachte op oog van reeks aanrandingen Rotterdam

Binnenland

De Rotterdamse politie denkt te weten wie de man is die in december vorig jaar en begin januari dit jaar vrouwen heeft aangerand in het centrum van de stad en in Rotterdam-Noord. „We hebben iemand op het oog”, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke vrijdag in gesprek met TV Rijnmond. Waarschijnlijk is de verdachte in het buitenland. „We zijn met man en macht aan het zoeken”, aldus Westerbeke.