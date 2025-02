Verdachte van verduistering opgepakt, meer dan 135 gedupeerden

De verdachte haalde vanaf 2022 met twee investeringsmaatschappijen meer dan 5 miljoen euro binnen van mensen die dachten een goede investering te doen in vastgoed. Het geld werd echter niet geïnvesteerd, maar overgeschreven naar privérekeningen van de verdachte en aan hem gelieerde personen en ondernemingen.

Naast verduistering wordt de verdachte - en twee van zijn bedrijven - oplichting en witwassen ten laste gelegd. De man werd aangehouden in zijn verblijfplaats in Den Haag. Zijn websites, waar mensen zich konden inschrijven om te investeren, zijn uit de lucht gehaald. Rekeningen van de verdachte zijn bevroren en er zijn gegevensdragers in beslag genomen.

Om een beter beeld te krijgen van de praktijken wil de politie in contact komen met mensen die in de fondsen geld hebben gestoken. Het gaat om de fondsen Spain Real Estate en PMR Vastgoed en beleggingen. De politie kwam de man op het spoor doordat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tegen hem aangifte deed.