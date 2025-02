Heijmans flink hoger op Damrak, PostNL lager na afwijzing steun

PostNL sloot de handelsweek daarentegen lager af, met een min van 0,9 procent. Het postbedrijf heeft de overheid om een financiële vergoeding gevraagd om de verlieslatende postbezorging in stand te houden. Nederlanders sturen en ontvangen namelijk steeds minder brieven. In totaal gaat het om 68 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken heeft het verzoek echter afgewezen.

De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 937,58 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, steeg 0,2 procent tot 859,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,1 procent, de aandelenbeurs in Parijs steeg 0,4 procent.

Bovenin de AEX stond chiptoeleverancier Besi, die 2,3 procent steeg. Sterkste dalers in de hoofdgraadmeter waren verzekeraar NN Group en informatieleverancier RELX, met verliezen tot 1,8 procent. In de MidKap eindigden koffie- en theeconcern JDE Peet’s (plus 2,8 procent) en investeringsplatform Allfunds (plus 2 procent) bovenaan. Hekkensluiters bij de middelgrote fondsen waren advies- en ingenieursbureau Arcadis en laadpalenmaker Alfen met minnen tot 1,8 procent.

Tussen de sterkste stijgers in de AEX stond Prosus (plus 2 procent). De koers van de techinvesteerder laat al enige tijd een stijgende lijn zien door een heropleving van de Chinese techsector. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba, bekend van AliExpress, klom vrijdag bijvoorbeeld 14 procent op de beurs in Hongkong na sterke resultaten van het bedrijf. Tencent ging mee omhoog en steeg 6 procent. Prosus is een grote investeerder in dit Chinese internet- en gamebedrijf.

Novo Nordisk steeg 5,8 procent in Kopenhagen. De Deense farmaceut is uitgegroeid tot een van de waardevolste Europese bedrijven dankzij de populaire afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy. Amerikaanse toezichthouders meldden vrijdag dat het bedrijf weer aan de vraag naar de medicijnen in de Verenigde Staten kan voldoen, nadat deze een tijd beperkt voorradig zijn geweest.