EU-buitenlandchef Kallas wil extra militaire steun voor Oekraïne

Het voorstel wordt maandag in Brussel op de vergadering van de buitenlandministers besproken.

De extra en snelle steun moet in ieder geval bestaan uit luchtverdedigingssystemen, raketten, drones en munitie, zo staat in het voorstel. Het gaat ook om training en uitrusting van militairen.

In het conceptvoorstel staan nog geen concrete bedragen. In plaats van het storten van geld kunnen lidstaten de steun ook in natura leveren. Dat kan bijvoorbeeld door militairen te trainen of materiaal te leveren.

Het voorstel komt niet in de plaats van al bestaande financiële steun aan Oekraïne, zoals die onder meer via de Europese Vredesfaciliteit (EPF) loopt. Het gaat echt om een nieuw initiatief om snel extra en gerichte hulp te kunnen geven, zo staat in het voorstel. Het geld en/of het materieel moet zo snel mogelijk aan Oekraïne beschikbaar worden gesteld, benadrukt Kallas.

„De EU zal Oekraïne militaire steun verlenen zolang als nodig is en zo intensief als nodig is. Rusland mag niet zegevieren”, schrijft Kallas.

Niet EU-landen worden uitgenodigd zich bij het initiatief aan te sluiten.