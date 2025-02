Uitzendbranche moet toch toezien op registratie arbeidsmigrant

Migranten die hier langer dan vier maanden willen blijven, moeten zich in de BRP inschrijven. Maar van honderdduizenden arbeidsmigranten is nu niet precies bekend waar zij verblijven, omdat zij niet goed ingeschreven staan, meldt Van Hijum. Overheidsinstanties kunnen hen daardoor vaak niet of nauwelijks bereiken. Ook voor de arbeiders zelf kan het gevolgen hebben, bijvoorbeeld als zij hun baan verliezen. Dan zijn zij mogelijk onverzekerd, aldus de minister.

Het kabinet wil nu dat uitzendbureaus hun werkers actief gaan informeren hoe zij zich moeten inschrijven, en vervolgens controleren of dat goed is gegaan. Ook krijgen uitzendbureaus een meldplicht als zij verkeerde inschrijvingen tegenkomen.

„Grip op migratie begint bij een goede registratie van arbeidsmigranten”, zegt Van Hijum. „We moeten de verantwoordelijkheid daar leggen waar die hoort: bij de uitzendbureaus die deze mensen naar Nederland halen.”