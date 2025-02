Moederbedrijf Booking.com bij stijgers op Wall Street na cijfers

Economie

Booking Holdings behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter websites als Booking.com, Rentalcars, Priceline en Kayak, profiteerde van een drukke vakantieperiode in het vierde kwartaal en zag het aantal overnachtingen sterker dan verwacht groeien. Ook de winst viel hoger uit dan voorzien. Daarnaast wil het bedrijf voor miljarden aan eigen aandelen inkopen.