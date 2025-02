NPO-medewerkers klagen over ‘angstcultuur’ onder Leeflang

(Oud-)medewerkers zeggen dat de machtige positie van de organisatie bijdraagt aan de interne onveiligheid. Een oud-leidinggevende zegt dat mensen „met knikkende knieën” binnenkwamen om te praten. Een andere medewerker spreekt van een „buitengewoon griezelige cultuur”. Het AD schrijft dat meerdere oud-medewerkers met een geldbedrag en geheimhoudingsverklaring zijn vertrokken.

De eerste meldingen over Leeflang kwamen in het najaar van 2023 bij de ondernemingsraad (OR) van de NPO. Leeflang zou in gesprekken „intimiderend” zijn en „twee gezichten” hebben. De raad bevestigt aan het AD klachten te hebben ontvangen.

Paul Doop, voormalig NPO bestuurslid, deed in maart zijn beklag bij rvt-voorzitter Tjibbe Joustra omdat hij het gevoel had de noodklok te moeten luiden. Dat was een maand na het verschijnen van het rapport-Van Rijn over de sociale veiligheid bij de publieke omroep. Volgens hem was er sprake van „een angstcultuur” onder Leeflang. Ook zou zij „meer denken in termen van vergelding/straffen in plaats van verzoening en mededogen”. Doop vertrok in juli 2024 als bestuurder.

Leeflang bevestigt gehoord te hebben over klachten via de ondernemingsraad en een extern vertrouwenspersoon. Bij haar persoonlijk is geen melding gemaakt, stelt ze. Leeflang ontkent dat ze grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond in haar functie als bestuursvoorzitter van de NPO.