Vierde verdachte kunstroof Assen langer vast

De vierde verdachte die donderdag in Obdam (Noord-Holland) werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de kunstroof in Assen, blijft op last van de rechter-commissaris nog veertien dagen langer vastzitten. De 26-jarige man uit Heerhugowaard zit in volledige beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.