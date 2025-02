PS Brabant akkoord met Erfgoedfonds voor onderhoud monumenten

Maes wil het onderhoud aan Brabantse monumenten stimuleren. Door gebrek aan geld wordt het volgens hem steeds lastiger om monumenten te onderhouden, te restaureren of te verduurzamen. Er zijn subsidies, maar de behoefte bij eigenaren van monumenten is groter, ziet hij. „Cultureel erfgoed is belangrijk voor de identiteit van onze provincie”, vindt hij. „Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het Brabants cultureel erfgoed, is het belangrijk om te investeren in een duurzame toekomst van deze monumenten en gebieden.”

Het Brabants Erfgoedfonds wordt opgezet door de provincie en het Nationaal Restauratiefonds. De provincie leent 50 miljoen euro aan het Nationaal Restauratiefonds dat er via het erfgoedfonds tegen gunstige voorwaarden leningen mee verstrekt zodat eigenaren van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden als landgoederen, kazematten en inundatiegebieden aan de slag kunnen. Er kan ook geld worden aangevraagd voor kosten die gemaakt moeten worden om schade door het veranderende klimaat te voorkomen. De 50 miljoen euro is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen die de provincie had in energiebedrijf Essent (2009). Geld dat via het erfgoedfonds wordt uitgeleend, moet daar ook weer naar terugvloeien waarna het voor een volgend project opnieuw kan worden uitgeleend.