BBC haalt bekritiseerde documentaire over Gaza offline

De documentaire Gaza: How to Survive a Warzone bevat „belangrijke verhalen waarvan wij vinden dat ze verteld moeten worden - die over de ervaringen van kinderen in Gaza”, schrijft de BBC in een verklaring. De omroep stelt dat er veel vragen zijn gesteld over de documentaire en dat er contact is met het productiebedrijf. „Het programma is niet beschikbaar op iPlayer terwijl dit gaande is”.

De BBC hield het programma aanvankelijk nog op iPlayer, maar vermeldde aan het begin de link van de jongen met de Hamas-functionaris. In een verklaring bood de BBC ook excuses aan dat die informatie eerder nog ontbrak.