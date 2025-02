Lilian Marijnissen toegetreden tot stichting toeslagenouders

Sinds vorige week donderdag maakt Marijnissen deel uit van de raad onder voorzitterschap van oud-CU-voorman Gert-Jan Segers, meldde de stichting vrijdag. „Haar jarenlange inzet voor sociale rechtvaardigheid, haar scherpe bestuurlijke blik en onafhankelijke denkwijze sluiten naadloos aan op de visie en het DNA van SGH”, aldus de stichting.

Marijnissen meldt dat het als „een natuurlijke stap” voelde om bij te dragen aan SGH toen zij hiervoor werd benaderd. „Het toeslagenschandaal is erkend, maar duurt voor veel getroffen ouders en kinderen nog steeds voort. En dat is een schandaal op zichzelf.”

Segers is „heel blij” met de komst van Marijnissen. Zij heeft volgens hem „een intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor rechtsbescherming van mensen in de knel”.