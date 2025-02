Wiersma wil niet dat provincies geld PAS-melders terugstorten

De provincies zeiden donderdag dat ze niet weten hoe ze de 7,9 miljoen euro moeten uitgeven en Zuid-Holland zei te overwegen het terug te sturen. Het geld is bedoeld om boeren die door eerder beleid zonder geldende stikstofvergunning zitten te helpen uit die situatie te komen. Een recente uitspraak van de Raad van State maakt het echter bijna onmogelijk om te schuiven met ruimte voor stikstofuitstoot, waardoor het volgens de provincies lastig is geworden om de PAS-melders te helpen.

Volgens Wiersma is het belangrijk dat per getroffen boer wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De minister noemde innoveren als een mogelijke optie voor boeren om weer in een legale situatie terecht te komen.