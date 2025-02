Kennisinstituut: Nederlanders ontbijten vaker buiten de deur

De gemiddelde besteding steeg in die periode van 6,80 euro naar 14,48 euro. Vooral de jongere generaties, generatie Z en millennials, hebben de zelfgesmeerde boterham ingeruild voor een ontbijt buiten de deur. Van hen ontbijt een op de drie minstens een keer per week buitenshuis. De supermarkt is voor deze generaties de populairste plek om ontbijtproducten te kopen. Ook het treinstation is in trek voor een meeneemontbijt. Gemiddeld geeft een millennial daaraan 14,43 euro uit, tegen 5,91 euro in 2018.

Ook generatie X ontbijt steeds vaker buiten de deur, meldt het kennisinstituut. Van de babyboomers zegt slechts 3 procent minstens een keer per week buiten de deur te ontbijten, terwijl 68 procent van hen nooit een ontbijt buitenshuis nuttigt.

Buitenshuis lunchen en dineren is onder invloed van generatie Z en millennials eveneens flink gegroeid. Het contrast met het gematigde consumptiepatroon van generatie X en vooral de babyboomers is daarmee in de afgelopen zes jaar groter geworden. Het consumptiepatroon van de twee oudere generaties is in die tijd beduidend minder veranderd. Wel geven de twee oudere generaties per keer meer geld uit aan buitenshuis eten en drinken dan zes jaar geleden. De jongere generaties geven in verhouding een groter deel van hun besteedbare inkomen uit aan eten en drinken buiten de deur.