Haagse leraar opgepakt op verdenking van aanranding kind

Politie en Openbaar Ministerie zijn vervolgens een onderzoek begonnen naar de docent van de Annie M.G. Schmidtschool. Het onderzoek naar de rol van de verdachte, die in Den Haag woont, is nog „in volle gang”, aldus de politie. De man wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Donderdag werd via de onderwijsstichting De Haagse Scholen al bekend dat de docent pas ontslagen was wegens grensoverschrijdend gedrag. De woordvoerder zei dat een of meer ouders aangifte hadden gedaan tegen de leerkracht. Die gaf les aan groep acht op de locatie in het Statenkwartier. Ook de politie kan vrijdag nog niet zeggen of er mogelijk meer leerlingen slachtoffer zijn.