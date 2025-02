Statiegeld Nederland zet mobiele bulkmachines in tijdens carnaval

De bulkmachines, die worden geplaatst in Oldenzaal, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Roosendaal en Helmond, kunnen meer dan honderd verpakkingen tegelijkertijd verwerken. Bij het inleveren kan men kiezen om het statiegeld terug te krijgen via Tikkie of het bedrag te doneren aan een lokaal goed doel, zoals de carnavalsvereniging. „Met onze aanwezigheid tijdens carnaval willen we laten zien dat statiegeld inleveren ook tijdens evenementen de norm is en ook nog eens heel makkelijk kan”, zegt directeur Jeroen Hillen van Statiegeld Nederland.

In samenwerking met verschillende gemeenten en carnavalsverenigingen worden ook extra innamepunten ingezet. Zo worden bij diverse supermarkten tijdelijk extra innamemachines geplaatst en komen er in de carnavalsgemeenten donatie-eilanden, waar mensen hun statiegeldverpakkingen kunnen inleveren. Ook neemt Statiegeld Nederland deel aan een aantal carnavalsoptochten met een soort „bezemwagen”. Bij deze laatste wagen in de stoet kunnen toeschouwers hun flessen en blikjes inleveren en de opbrengst wordt gedoneerd aan lokale goede doelen.

Statiegeld Nederland is onderdeel van Verpact, de stichting die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen. In Nederland geldt sinds 2022 een inzamelnorm van 90 procent voor plasticflessen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt die norm „bij lange na niet” gehaald door Verpact. De inspectie dreigt inmiddels met dwangsommen om verbetering af te dwingen.

Volgens Verpact is het halen van de doelstelling lastig omdat onder de norm ook flessen vallen waar geen statiegeld op zit. Het verplicht invoeren van statiegeld op sapflessen is volgens de stichting dan ook nodig om dichter in de buurt te komen bij de wettelijke norm.