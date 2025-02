Palmen: ongeveer 70 van honderden zzp’ers op toeslagen in dienst

De afhandeling van de toeslagenaffaire dreigt vertraging op te lopen, vanwege het grote aantal zzp’ers dat zich ermee bezighoudt. In totaal waren ongeveer zeshonderd van de 2100 medewerkers van de toeslagenafhandeling zelfstandig. Palmen (NSC) zegt dat alle zeshonderd zzp’ers een aanbod krijgen om in dienst te treden. Volgens de staatssecretaris is vertraging van de toeslagenafhandeling nog niet aan de orde.

Het ministerie heeft te maken met de handhaving van schijnzelfstandigheid. Alleen nog onder veel strengere voorwaarden mogen zzp’ers hun werk doen. Het departement zei eerder garant te staan voor boetes of naheffingen die hun zzp’ers zouden krijgen, maar donderdag zei Financiën daar toch vanaf te zien.