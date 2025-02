Nabestaanden hadden levenslang voor Erasmusschutter niet verwacht

De nabestaanden hadden gerekend op een vonnis conform de strafeis van het Openbaar Ministerie: dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging. „Maar in geen van beide gevallen hebben ze 100 procent garantie dat deze man nooit meer buiten komt”, zegt Dekker namens de familieleden en de beste vriendin van Romy die aanwezig was bij de schietpartij in de woning in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

„Het sentiment bij de familie is dat deze man, met alles wat hij op koelbloedige wijze heeft aangericht, zo veel leed heeft veroorzaakt dat hij niet meer vrijkomt en voor altijd ergens blijft zitten.”

De nabestaanden hopen dat er geen hoger beroep volgt. De verdachte en het Openbaar Ministerie hebben daarvoor twee weken de tijd. „Ze moeten het vonnis laten bezinken. Ik hoor bij nagenoeg alle nabestaanden dat ze hopen dat het hiermee eindigt. Ze ervaren een strafproces als dit, waarin alle feiten weer voorbijkomen, als een martelgang.”

Het Openbaar Ministerie bestudeert het vonnis. Eerder zei de officier van justitie geen redenen te zien voor het eisen van een levenslange celstraf, onder meer omdat verminderde toerekeningsvatbaarheid daar niet bij past. Volgens het OM beschermt een lange celstraf en tbs de samenleving beter tegen deze verdachte.