Eerste officiële lentedag van 2025 in De Bilt met 15 graden

Vorig jaar werd de eerste officiële lentedag op 15 februari genoteerd. In 2023 was het meteen op de eerste dag van het jaar al officieel warm. Op nieuwjaarsdag tikte het kwik in De Bilt toen een temperatuur van 15,6 graden aan. Een jaar daarvoor was het op 10 maart voor het eerst officieel zacht. Het kan echter ook later, want in 2016 moest tot 3 april worden gewacht op de eerste officiële lentedag. In 1970 duurde het echt lang: toen was het pas op 3 mei voor het eerst dat jaar zacht.

In de vorige klimaatperiode van 1991-2020 diende de eerste officiële lentedag zich gemiddeld op 11 maart aan en in de periode 1981-2010 was het gebruikelijk pas op 17 maart voor het eerst officieel zacht weer. In de jaren tachtig was het gemiddeld op 22 maart in De Bilt pas een keer 15 graden of warmer, aldus Weeronline.

Eerder op de dag werd in Woensdrecht als eerste plek in Nederland lokaal de eerste lokale lentedag van 2025 genoteerd.