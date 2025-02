Douane vindt 3,8 miljoen illegale sigaretten in gebaksdozen

Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zou de Nederlandse staat ongeveer 1,5 miljoen euro aan belastingen zijn misgelopen als de partij sigaretten op de markt was gekomen. De sigaretten worden vernietigd.

Er is nog niemand aangehouden. Een woordvoerder van de FIOD kan niet zeggen of er een verdachte in beeld is of waarom de politie de loods in eerste instantie was binnengegaan.