Brabant geeft 4 cultuurclubs toch subsidie na eerdere afwijzing

Die bezwaren worden dit voorjaar behandeld door de Hoor- en Adviescommissie. Als de instellingen in het gelijk worden gesteld, ontvangen ook zij alsnog subsidie, aldus de provincie. In dat geval moet gedeputeerde Bas Maes (cultuur) wel het budget verhogen. In de subsidiepot zat aanvankelijk 30,5 miljoen euro, dat bedrag werd al aangevuld tot 33,5 miljoen euro.

Maes is blij dat vier instellingen alsnog subsidie krijgen nadat drie organisaties eerder niet alle documenten volledig hadden ingevuld. „Als Brabant stimuleren we een breed, divers en goed toegankelijk aanbod van kunst en cultuur. Het zorgt voor een verdere verbreding van het aanbod. Bovendien geeft het aan dat wij als provincie Noord-Brabant serieus omgaan met bezwaren en indien blijkt dat een eerdere beoordeling niet juist was, dat ook op een transparante manier corrigeren.”