Brabant verkent mogelijke stappen na rapport geitenhouderijen

„Q-koorts heeft ons geleerd dat afwachten grote gevolgen kan hebben”, zei Irma Koopman (SP) vrijdag. Jan-Frans Brouwers (50Plus) heeft in zijn fractie iemand met twee kinderen met Q-koorts en covid. „De nood is hoog. We moeten iets doen.”

Het ministerie van VWS meldde onlangs na onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat mensen die in de nabijheid van geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben op longontsteking. Het kabinet wacht met eventuele maatregelen op nader onderzoek van de Gezondheidsraad. De provincie Noord-Brabant gaat nu vooruitlopend op dat onderzoek vast inventariseren wat er kan worden voorbereid, zodat snel kan worden geschakeld als het rapport er is. Gedeputeerde Saskia Boelema (gezondheid) wil kijken of dat met andere provincies kan die ook veel geitenhouderijen hebben. „Maar uiteindelijk is wel het Rijk aan zet”, aldus Boelema.

Na de Q-koortsepidemie werd in 2017 een verbod ingesteld op de komst van nieuwe bedrijven met geiten en mogen bestaande geitenhouders niet uitbreiden. Die maatregel blijft gewoon van kracht tot het rapport van de Gezondheidsraad later dit jaar, liet Boelema eerder weten.