Fors meer valse eurobiljetten van lage kwaliteit onderschept

In totaal zijn 24.100 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Dat is 40 procent meer dan het historisch lage aantal van 2023. In 2022 lag het aantal gevonden valse biljetten nog boven de 38.000. De centrale bank benadrukt dat het risico op het aantreffen van een vals biljet nog altijd klein is, als rekening wordt gehouden met het aantal echte biljetten in omloop.

Er werden niet alleen veel valse coupures van 200 euro ontdekt. Er was ook sprake van een lichte stijging in het aantal aangetroffen valse biljetten van 50 euro. Wel lag dit aantal nog ruim onder het niveau van de afgelopen tien jaar.

Wereldwijd zijn er vorig jaar meer dan een half miljoen valse eurobiljetten uit de omloop genomen, komt naar voren uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB). Die instelling uit Frankfurt stelt dat de kans een vervalsing in handen te krijgen daarmee klein blijft. De echtheid van eurobankbiljetten kan volgens de ECB daarbij eenvoudig worden gecontroleerd door bijvoorbeeld naar het watermerk en andere echtheidskenmerken te kijken.