Predikers spreken zaterdag- en zondagavond in Jaarbeurs

De rechtbank Den Haag zette donderdag een streep door het besluit van ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) om de sprekers de toegang tot Nederland te ontzeggen. De bewindslieden voerden onder meer aan dat de predikers „verwerpelijke uitspraken” hebben gedaan over vrouwen en homoseksuelen. Volgens de rechtbank hebben de ministers „onvoldoende deugdelijk gemotiveerd” waarom hun komst een risico zou kunnen vormen voor de openbare orde.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaat niet reageren op de komst van de predikers, omdat de gemeente niet gaat over het wel of niet toelaten van deze sprekers. Dat laat haar woordvoerder weten. Eerder noemde Dijksma het „zeer onwenselijk” dat de predikers een podium zouden krijgen in Utrecht.

Bij de gemeente Utrecht zijn geen demonstraties aangemeld rond de komst van de drie islamitische predikers. Als dit alsnog gebeurt, dan faciliteert de gemeente de demonstratie „zolang deze binnen de grenzen van de wet is en zorgen we dat deze op een veilige manier kan verlopen”, aldus de woordvoerder. De gemeente monitort de situatie, maar doet verder geen uitspraken over politie-inzet