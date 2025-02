Soms zakt de moed je in de schoenen als je zóveel ellende om je heen ziet. En toch, toch is uw steun aan Food For LiFe Malawi van zeer groot belang. Door uw support hebben duizenden mensen, onder wie veel kinderen, op dit moment wél te eten. En dan heb ik het nog niet eens over de langetermijneffecten: we hebben namelijk overal gezien dat ons landbouwsysteem door velen wordt overgenomen.

School en kerk

Zo’n dertien jaar geleden zijn we het project gestart in Chitunda, een klein dorpje in Midden-Malawi. Er staan enkele schoolgebouwen met huizen voor leerkrachten omheen. En een kerk, die we in 2014 hebben gebouwd. De school staat tweede op de ranglijst van goede scholen. Een van de lessen die de leerlingen krijgen, gaat over Food For Life. Ze horen hoe het landbouwsysteem werkt. Geweldig! Hopelijk passen ze het geleerde later toe en hebben zij en vele generaties na hen nooit meer honger.

Traditie

Helaas zijn er ook heel wat inwoners met huiver voor die „nieuwe fratsen”. En dat terwijl duizenden en duizenden van de honger sterven. Daar kan ik zó verdrietig van worden. Doe toch gewoon mee! Wij leren je hoe het systeem werkt en geven je gratis zaaizaden en meststoffen. Wat is het probleem? „Onze traditie, onze cultuur, onze voorouders leren wat anders. We hebben het altijd zus en zo gedaan.” Dat zal best, maar zonder verandering verbetert er nooit iets.

„Noodhulp bieden is mooi, maar het blijft een kortetermijnoplossing; mensen leren om zelf maïs te verbouwen, dát is het antwoord voor de lange termijn” Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Nog vier weken voordat de nieuwe oogst van het land kan worden gehaald. Vier weken waarin de honger nog vele levens zal nemen of blijvend verwoesten. Ik hoop zo dat velen onze landbouwmethode zullen omarmen en daardoor aan de dood ontsnappen! Uw steun aan ons project maakt dat mede mogelijk.

Voedsel uitdelen als noodhulp is mooi –zie de foto van personeel en patiënten in het Ekwendeni Mission Hospital die maïs van ons ontvangen– maar het blijft een kortetermijnoplossing. Mensen leren om zelf, op hun eigen akkers, mäis te verbouwen op een manier die een hoge en een zekere opbrengst oplevert – dát is het antwoord voor de lange termijn.

Opschalen

Zo’n 7000 boeren doen nu mee. De organisatie staat. Het aantal directeuren ter plaatse is verhoogd van vier naar zeven. Nu willen we graag verder opschalen: niet iedere dag eten voor 100.000 maar voor 1.000.000 mensen. Helpt u mee? Bid en geef alstublieft.

U kunt onze reisverhalen ook vinden op www.FoodForLifeMalawi.com/reisverhalen.