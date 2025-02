Bijna kwart minder winkels failliet in laatste kwartaal 2024

De failliete winkels vormen 9 procent van het totale aantal faillissementen in Nederland, dat met 14 procent toenam. Het aantal faillissementen in de detailhandel bereikte een piek in het laatste kwartaal van 2023 met 117 bedrijven. Enkele bekende winkelketens die recent verdwenen zijn Blokker, Big Bazar, Bristol en BCC.

Ondanks de afname zijn detailhandelaren begin dit jaar negatiever over het economische klimaat. Bijna 10 procent verwacht een verslechtering van de omstandigheden in het eerste kwartaal. Hiermee zijn ze negatiever dan de gemiddelde Nederlandse ondernemer, aldus het CBS.

Het CBS maakte ook omzetcijfers uit de detailhandelsbranche bekend. Nederlandse winkeliers zagen hun opbrengsten in oktober tot en met december met 1,9 procent stijgen.

Bedrijven in voeding en genotmiddelen behaalden 2,7 procent minder omzet dan in dezelfde periode in 2023. Supermarkten zagen de opbrengsten met 4 procent dalen. De omzet van speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, steeg juist met 6,1 procent.

Verkopers van non-foodartikelen zetten eind 2024 meer om, 4,4 procent. Onder andere doe-het-zelf-, keuken- en vloerzaken droegen daaraan bij. Winkels met meubels en verlichting noteerden een lagere omzet.

De onlineomzet steeg eind vorig jaar. Vooral winkels die uitsluitend online verkopen zagen hun omzet met ruim 9 procent toenemen. Ondernemers met zowel online- als fysieke winkels zetten 2,3 procent meer om dan een jaar eerder.