Ministerie zegt nee tegen verzoek PostNL om staatssteun

„⁠Zoals bekend werkt het ministerie van Economische Zaken maatregelen uit voor de toekomst van de postmarkt op basis van diverse onderzoeken die nog lopen. Bijvoorbeeld vanuit toezichthouder ACM”, legt het ministerie uit. „⁠Op verzoek van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is afgelopen oktober afgesproken dat er tot de afronding daarvan geen onomkeerbare stappen worden genomen.”

Volgens PostNL is de postbezorging verlieslatend geworden omdat Nederlanders steeds minder brieven versturen en ontvangen. Daarom wil het postbedrijf dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro steun om de postbezorging in huidige vorm in stand te kunnen houden. Dat zou net zo lang nodig zijn tot de overheid de Postwet aanpast en bijvoorbeeld de wettelijke bezorgtermijn oprekt naar meerdere dagen.

Maar minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken besloot vorig jaar af te zien van een voorstel over de verruiming van de bezorgtijd. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zag hierin geen oplossing. Destijds heeft Beljaarts volgens de nieuwe verklaring van het ministerie „ook aangegeven begrip te hebben voor de verslechterende situatie op de postmarkt, maar dat binnen mogelijke oplossingen daarvoor staatssteun sowieso niet de voorkeur heeft”.