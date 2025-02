Lichaam overgedragen door Hamas is niet van Shiri Bibas. Netanyahu: Wreedheid van Hamasmonsters kent geen grenzen

Het lichaam is niet geïdentificeerd en is niet van een andere gijzelaar, aldus het Israëlische leger. De lichamen van de twee kinderen zijn wel geïdentificeerd, evenals dat van een man, wiens lichaam tegelijk met de andere drie werd overgedragen.

De terreurorganisatie komt de afspraak om vier lichamen van gijzelaars terug te geven niet na. Het Israëlische leger eist in een verklaring dat Hamas het lichaam van Shiri Bibas alsnog teruggeeft.

„Bruut vermoord”

De kinderen zijn niet bij Israëlische bombardementen omgekomen, maar Hamas heeft ze in november 2023 „bruut vermoord”, aldus een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten. Kfir Bibas was tien maanden oud toen hij werd vermoord en Ariel Bibas was vier jaar op het moment van zijn overlijden.

Hamas droeg donderdag de vier lichamen over. Voorafgaand daaraan werden de kisten getoond op een podium. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stond er op een spandoek afgebeeld als vampier. De Israëlische regering reageerde woedend daarop.

Op 7 oktober 2023 werden Shiri Bibas en haar twee kinderen ontvoerd uit hun huis in kibboets Nir Oz. Yarden Bibas, de vader van Ariel en Kfir, wilde hen beschermen maar werd zelf ontvoerd voordat Shiri en de kinderen werden meegenomen. Op 1 februari 2025 keerde Yarden terug als onderdeel van de gijzelaarsruilovereenkomst.

De familie Bibas, op een muurschildering in Tel Aviv. beeld AFP, Jack Guez

Reactie Netanyahu

Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Hamas de „volle prijs” zal betalen voor het overdragen van een onbekend lichaam in plaats van dat van gijzelaar Shiri Bibas. Hij spreekt in een video van een „wrede en kwaadaardige” schending van het bestand.

„We zullen vastberaden handelen om Shiri thuis te brengen, samen met al onze gijzelaars, zowel levend als overleden.” Hamas gaf donderdag vier lichamen vrij. Volgens het Israëlische leger blijkt uit een identificatieproces dat het om drie gijzelaars en een onbekend persoon gaat. Netanyahu beweert dat Hamas het lichaam van een Gazaanse vrouw heeft gegeven. „De wreedheid van de Hamasmonsters kent geen grenzen”, verklaart de premier.