NFI: smartwatch helpt bij nauwkeurig bepalen tijdstip overlijden

Bij gebrek aan camerabeelden of getuigen wordt het tijdstip van overlijden nu vaak bepaald aan de hand van lichaamstemperatuur. Dat is minder nauwkeurig door de invloed van bijvoorbeeld kleding, luchtcirculatie, vochtigheid of buitentemperatuur. Hierdoor kan een marge ontstaan van enkele uren.

Een smartwatch kan hartslag, beweging en soms ook zuurstofgehalte in het bloed meten. De onderzoekers keken hoe nauwkeurig ze het werkelijke tijdstip van overlijden konden bepalen met deze gegevens.

Het NFI onderzocht horloges van Garmin, Apple en Samsung. Er deden 27 personen mee aan het onderzoek, die op een geplande en gecontroleerde manier zouden overlijden door euthanasie. Een huisarts benaderde hen voor hun deelname.

De deelnemers droegen de slimme horloges minstens drie uur voor hun overlijden. Een halfuur na het overlijden werd het horloge afgedaan. Vervolgens werd het tijdstip van overlijden dat genoteerd was door een arts vergeleken met de data uit het horloge.

Het NFI wil in de toekomst meer onderzoek doen met deze technologie, bijvoorbeeld om te achterhalen of een lichaam verplaatst is na het overlijden.