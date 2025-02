Wiersma zich van geen kwaad bewust na kritiek op stikstofplannen

De kritiek spitst zich voornamelijk toe op de communicatie van Wiersma. In een video, gedeeld via BBB-kanalen, zei de minister dat „de seinen op groen” staan voor de zogeheten rekenkundige ondergrens. Ze had de Kamer hierover niet geïnformeerd, maar deelde de boodschap verder via De Telegraaf en in een talkshow. Wiersma benadrukte dat zij wetenschappelijke onderbouwing had voor de maatregel, maar later bleek dat wetenschappers verdeeld zijn over haar plan. Ook kan het traject enkele maanden tot anderhalf jaar duren. Partijen verweten Wiersma valse beloftes te doen aan boeren.

Wiersma bestrijdt dat ze valse verwachtingen heeft gewekt. „Ik heb gezegd: de seinen staan op groen. Maar ik heb ook gezegd dat het nog naar de Raad van State moet, en dat we het inbrengen in een zaak zodat het getoetst wordt door de bestuursrechter.” Hiermee vindt Wiersma dat zij duidelijk genoeg is geweest naar boeren toe. „De meeste boeren kennen het dossier goed, en weten dat er geen 100 procent zekerheid is tot het is getoetst.” Zij krijgt bijval van BBB-partijleider Caroline van der Plas. „Boeren zijn geen domme dodo’s die gelijk denken: yeah, we zijn gered. Boeren snappen dit heel goed.”

De minister vindt bovendien dat ze niets verkeerds heeft gezegd, en dat het ook niet nieuw was wat zij via haar partijkanalen en in De Telegraaf verkondigde. „Het staat in het hoofdlijnenakkoord en ik heb de Kamer in verschillende debatten hierin meegenomen”, aldus Wiersma. Wel erkent ze dat „er lessen te trekken vallen uit de manier hoe er gecommuniceerd is”.