Uitspraak rechter over predikers stelt minister Van Weel teleur

Binnenland

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter dat hij en asielminister Marjolein Faber de toegang van drie islamitische predikers tot Nederland niet mogen ontzeggen. „Een teleurstellende uitkomst, want hun retoriek draagt bij aan haat en vijandigheid”, schrijft de VVD-bewindsman op X.