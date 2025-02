Verliezen op Wall Street na tegenvallende prognose Walmart

Het aandeel van Walmart zelf verloor 6,5 procent. In het vierde kwartaal stegen de omzet en winst weliswaar, maar de prognose over de winstgevendheid in 2025 joeg beleggers schrik aan. De top van het bedrijf waarschuwde ook dat importheffingen voor verdere tegenslag kunnen zorgen.

De Dow-Jonesindex zakte mede door het koersverlies van Walmart 1 procent tot 44.176,65 punten. De S&P 500 verloor 0,4 procent tot 6117,52 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 19.962,36 punten.

Beleggers zijn ook minder zeker over het consumentenvertrouwen na tegenvallende cijfers over de verkopen in de Amerikaanse detailhandel die vorige week naar buiten kwamen, stipt een analist van Horizon Investments aan tegenover persbureau Reuters.

Op de beurzen speelde onzekerheid over het handelsbeleid van president Donald Trump, die dreigt met importheffingen tegen veel landen, ook een rol. De prijs voor goud steeg naar een nieuwe recordhoogte. Het edelmetaal wordt vaak als veilige belegging gezien in roerige tijden

Alibaba behoorde tot de winnaars en steeg ruim 8 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, boekte in het vierde kwartaal van 2024 de grootste omzetgroei in meer dan een jaar tijd. Ook de winst nam toe. Het concern profiteerde onder meer van een ommekeer in zijn webwinkelactiviteiten en de grote investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Palantir Technologies zakte juist ruim 5 procent door zorgen over bezuinigingen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het techbedrijf levert onder andere software voor militaire analyses.

Speelgoedmaker Hasbro maakte een koerssprong van bijna 13 procent. De speelgoedmaker verraste de markt met beter dan verwachte vooruitzichten over de omzetgroei. Het bedrijf hoopt vooral meer van zijn populairste speelgoed te verkopen en wil tegelijkertijd 1 miljard dollar aan kosten besparen.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 72,53 dollar per vat. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 76,50 dollar per vat. De euro steeg bijna 0,8 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0502 dollar waard