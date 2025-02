Marktwaakhond VS opent onderzoek naar ‘censuur’ door techconcerns

De openbare consultatie over „censuur door tech” komt na jarenlange klachten van Republikeinen, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, over vermeende vooringenomenheid van internetplatforms tegen rechtse of conservatieve geluiden. Trump zelf werd na de bestorming van het Capitool in januari 2021 verbannen van het toenmalige Twitter (nu X), Facebook en YouTube om zijn rol bij de rellen. Inmiddels is hij weer welkom op de platforms.

Volgens Ferguson, die door Trump werd benoemd tot voorzitter, is „censuur door technologieplatforms niet alleen on-Amerikaans, maar mogelijk ook illegaal”. Een verzoek om commentaar van het publiek op een kwestie is vaak een opmaat naar een diepgaander onderzoek door de Amerikaanse markttoezichthouder.

De FTC heeft de taak om kartel- of monopolievorming op de Amerikaanse markt te voorkomen en consumentenrechten te beschermen. Maar een zaak van de toezichthouder over het verwijderen van bepaalde posts of accounts op sociale media is relatief onontgonnen terrein.

Ferguson gaf in een interview met nieuwszender FOX Business aan door te gaan met rechtszaken om vermeend monopolistisch gedrag tegen techbedrijven Amazon en Meta, ondanks de toenadering die topmannen van grote techconcerns zochten tot Trump.

„Ik denk dat heel Big Tech onder een vergrootglas blijft liggen. Ik kan alleen spreken voor de Federal Trade Commission. We hebben zaken lopen rond Amazon en Meta”, zei Ferguson. „Die zijn heel belangrijk. Ik ben van plan ze te vervolgen, zodat we Big Tech het vuur na aan de schenen blijven leggen.”